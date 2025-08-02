الداخلية السورية تعلن القبض على مجرم حرب متورط بانتهاكات ضد مدنيين

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قوات الأمن ألقت في اللاذقية القبض على "نبيل دريوسي" لضلوعه في "جرائم حرب" عديدة بينها التمثيل بجثث القتلى خلال الثورة ضد نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إلقاء قوات الأمن القبض على "نبيل دريوسي"، لضلوعه في ارتكاب ما وصفته بـ"جرائم حرب" عديدة خلال الثورة ضد نظام بشار الأسد.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية، عبر حسابها بمنصة "تليجرام".

وقالت الوزارة: "تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية (شمال غرب) من إلقاء القبض على المجرم نبيل دريوسي، لضلوعه في جرائم حرب عديدة خلال الثورة السورية".

كما أكدت على "مشاركته في حملات النظام البائد على المناطق الثائرة".

ولفتت إلى أنه "تورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التمثيل بجثث الشهداء".

وأوضحت وزارة الداخلية بأنه "تمت إحالته إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وتأتي هذه العملية في سياق مساعي الإدارة السورية لضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق، الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت تعد معقلا لكبار ضباط نظام بشار الأسد وطائفته.

وفي 8 ديسمبر 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث الدموي، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.