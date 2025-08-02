لابيد ينتقد حماس بعد فيديو المحتجز أفيتار دافيد: «هكذا يكون التجويع»

انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، اليوم السبت، حركة حماس، بعد نشرها مقطع فيديو يظهر المحتجز الإسرائيلي أفيتار دافيد في حالة صحية سيئة بسبب الجوع.

وكتب "لابيد"، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، في منشور باللغة الإنجليزية: "هكذا يبدو التجويع".

وطالب زعيم المعارضة الإسرائيلية، في التغريدة: "على العالم بأسره أن يدين التنظيم الإرهابي القاتل حماس، الذي يتعمّد تجويع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديهم منذ السابع من أكتوبر".

وتابع: "يجب على العالم كله أن ينضم إلى الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن الآن".

وكان لابيد، انتقد في وقت سابق، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن نشرت حماس مقطع فيديو أفيتار دافيد في حالة صحية سيئة.

وقال لابيد، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "على كل عضو في الحكومة أن يشاهد اليوم فيديو أفيتار قبل أن يذهب إلى النوم، وأن يحاول أن يغفو بينما يفكر في أفيتار وهو يحاول البقاء على قيد الحياة داخل النفق".

وكان الفيديو، الذي بثته كتائب القسام بـ3 لغات (العربية والعبرية والإنجليزية)، أظهر أفيتار في غرفة ضيقة، وهو يعاني من ضعف جسدي شديد ووضوح عظامه نتيجة سوء التغذية.

فيما قالت حماس خلال الفيديو: "يأكلون مما نأكل".