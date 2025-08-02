أشاد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، بفترة الإعداد والمعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن الاستعدادات قوية للموسم الكروي الجديد.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «النتائج الودية لا تعبر عن مستوى الفريق والمباريات الرسمية هي الفاصل والتي من خلالها نحكم على مستوى الفريق والمدرب واللاعبين».

وأضاف: «الصفقات التي تعاقدنا معها جيدة حتى الآن ولكنها تحتاج إلى وقت لكي تنسجم مع الأجواء والفريق، وفيريرا تعرف على مستوى اللاعبين في المباريات الودية كما أنه تعرف على نقاط القوة والضعف».