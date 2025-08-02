 نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد «مثالية».. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد «مثالية».. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 1:09 ص

أشاد أحمد عبدالحليم، نجم الزمالك السابق، بفترة الإعداد والمعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على أن الاستعدادات قوية للموسم الكروي الجديد.

وقال عبدالحليم في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، المُذاع على قناة نادي الزمالك: «النتائج الودية لا تعبر عن مستوى الفريق والمباريات الرسمية هي الفاصل والتي من خلالها نحكم على مستوى الفريق والمدرب واللاعبين».

وأضاف: «الصفقات التي تعاقدنا معها جيدة حتى الآن ولكنها تحتاج إلى وقت لكي تنسجم مع الأجواء والفريق، وفيريرا تعرف على مستوى اللاعبين في المباريات الودية كما أنه تعرف على نقاط القوة والضعف».


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