شمال سيناء تعلن قوائم أوائل الثانوية العامة 2025 - 2026 بإجمالي 34 طالبا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للكشوف الرسمية الصادرة عن لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع الإسماعيلية.

وضمت قوائم أوائل المحافظة 34 طالبًا وطالبة بالشعب الثلاث، بواقع 11 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و11 طالبًا وطالبة بشعبة علمي علوم، و12 طالبًا وطالبة بشعبة علمي رياضة.

وجاء في صدارة الشعبة الأدبية الطالب مهند علي إبراهيم بمجموع 306 درجات، فيما تصدرت شعبة علمي علوم الطالبة شهد محمد رزق محمد إبراهيم بمجموع 316.5 درجة.

وفي شعبة علمي رياضة، جاء الطالب أحمد محمد أحمد محمد حسين في المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 214 درجة.

وأعربت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عن خالص تهانيها لأوائل الثانوية العامة وجميع الطلاب الناجحين، متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس جهود الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، والحرص على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.