الإسكندرية: تحصيل 42 ألف جنيه غرامات وغلق 11 منشأة مخالفة في المنتزه أول وثان

وجه المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، بتكثيف الحملات الميدانية لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتصدي للإشغالات والتعديات.

وقاد الدكتور محمود عيسى السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية والرقابية، حملات موسعة بنطاق حيي المنتزه أول وثان.

وفي نطاق حي المنتزه أول، استهدفت الحملات شوارع القاهرة ومتفرعاته، والبكباشي العيسوي، وإسكندر إبراهيم، وجمال عبد الناصر، و45 بحري، وأسفرت عن تحصيل 42 ألف جنيه غرامات فورية، وتحرير 14 محضرًا لمخالفات متنوعة، وتوجيه 7 إنذارات، وغلق وتشميع 9 محال تجارية مخالفة لاشتراطات التراخيص، إلى جانب إعدام 12 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما شملت الحملات المرور على عدد من الصيدليات، حيث تم غلق صيدليتين لعدم وجود صيدلي أثناء التفتيش، فضلًا عن إزالة الإشغالات والتعديات والحواجز، والتحفظ على 270 حالة إشغال متنوعة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وفي حي المنتزه ثان، استهدفت الحملات شارع المعهد الديني بمنطقة العصافرة قبلي، وأسفرت عن التحفظ على 120 حالة إشغال متنوعة، و74 حالة إشغال هالك، وإيداع المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة، كما جرى إزالة 23 سقيفة صاج مخالفة بشارع التحرير بالعصافرة قبلي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات المضبوطة.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار تنفيذ الحملات بجميع الأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف فرض الانضباط بالشارع السكندري، ومواجهة المخالفات، وضبط الأسواق، والحفاظ على الصحة العامة، وتحقيق السيولة المرورية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.