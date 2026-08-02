 إنذار وانتصار.. إبراهيم عادل يشارك في فوز نورديشلاند على راندرز بالدوري الدنماركي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إنذار وانتصار.. إبراهيم عادل يشارك في فوز نورديشلاند على راندرز بالدوري الدنماركي

أمير نبيل
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 5:46 م | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 5:46 م

شارك إبراهيم عادل نجم بيراميدز السابق ومنتخب مصر، في فوز فريقه نورديشلاند على نيظيه راندرز بهدف دون رد اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الدنمراكي الممتاز.

ولعب عادل أساسيا في مباراة اليوم لأول مرة، لكنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، الذي انتهى سلبيا.

وكان إنذار عادل قد جاء بعد سقوط اللاعب مطالبا بالحصول على مخالفة، لكن الحكم اعتبر أن النجم المصري يدعي السقوط.

وجاء الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق رونار نورهايم، بينما كان إبراهيم عادل قد غادر الملعب في الدقيقة 63، ليشارك بدلا منه بيتر بيرثيلسن.

ويحتل نورديشلاند المركز الثاني في الدوري برصيد 4 نقاط بعد جولتين، بفارق نقطتين عن المتصدر مييتلاند.


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