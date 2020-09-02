حقيقة ظهور مرشح الرئاسة الأمريكية بايدن نائما خلال مقابلة تليفزيونية

شارك الآلاف من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، مقطع فيديو يزعم أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، ظهر وهو نائم خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة.

تقول وكالة "رويترز"، إن الفيديو مفبرك وقد تم التلاعب به، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل واحتدام المنافسة بينه وبين الرئيس الحالي دونالد ترامب.

يبدأ الفيديو بمذيعة تليفزيونية تقول: "لقد انضم إلينا مباشرة هذا الصباح من نيويورك"، لكنها تقطع حديثها وتنتقل الكاميرا إلى جو بايدن الذي يبدو أنه أغلق عينيه لثواني أو نظر فترة للأسفل، وتقول له "استيقظ"، بينما كان يصدر ضوضاء الشخير.

تمت مشاركة المنشور المزيف أكثر من 13 ألف مرة على موقع فيسبوك، بعنوان: "جو بايدن نائم أثناء المقابلة المباشرة"، لكن الحقيقة أنه تم تركيب الأصوات والمؤثرات، مع إضافة أغنية للمطرب هاري بيلافونتي؛ لتزييف الفيديو، فلم يظهر بايدن نائما خلال أي مقابلة.

يعود مقطع المذيعة التلفزيونية إلى عام 2011، عندما بدأ المغني هاري بيلافونتي البالغ من العمر 84 عامًا، ينام على الهواء مباشرة، خلال المقابلة المصورة عبر الأقمار الصناعية لمحطة "KBAK" التلفزيونية في ولاية كاليفورنيا.

لكن كين صن شاين، المتحدث باسم هاري بيلافونتي، قال في بيان في ذلك الوقت، إن السبب يرجع لمشكلة فنية: "كان هناك خلل فني في البث إلى محطة محلية فلم تكن سماعة الأذن لشاين تعمل لذلك قرر أن يأخذ مهلة من الاسترخاء".

أما فيما يخص اللقطة التي يظهر فيها بايدن ناظرا للأسفل أو مغمضا عينه لثواني، فقد تم التقاطها خلال تأييده من قبل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، في 28 أغسطس 2020، حيث بدا بايدن ينظر إلى أسفل أو يغمض عينيه لبضع ثوان، قبل أن ينظر مرة أخرى إلى الكاميرا.