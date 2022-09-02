 محافظ جنوب سيناء يشدد على الانتهاء من تطوير السوق القديم استعدادا لمؤتمر المناخ - بوابة الشروق
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محافظ جنوب سيناء يشدد على الانتهاء من تطوير السوق القديم استعدادا لمؤتمر المناخ

أ ش أ
نشر في: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:42 م | آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2022 - 11:42 م

شدد خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على الانتهاء من جميع أعمال تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، ومنطقة مصر القديمة، وساحة مسجد الصحابة، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمنطقة السوق القديم مساء اليوم الجمعة، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وأشار فودة، إلى أن السوق التجاري القديم بشرم الشيخ يشهد أعمال تطوير شاملة منها: إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتعميم الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة.
وحرص المحافظ خلال الجولة علي لقاء السائحين والزائرين واستطلاع آرائهم الذين أشادوا بأعمال التطوير الجارية بكافة أنحاء المدينة.


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