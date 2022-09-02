استقرت أسعار الحديد، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022.



• وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع ليسجل 17900 جنيه.

وسجل سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.



• فيما جاءت أسعار الأسمنت كما يلي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح ليسجل 1480 جنيها.

ارتفع سعر أسمنت النصر 3 جنيهات ليسجل 1438 جنيها للطن

وارتفع سعر أسمنت لافارج 5 جنيهات ليسجل 1445 جنيها للطن

وارتفع سعر أسمنت وادي 5 جنيهات ليصل إلى 1415 جنيهات للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان 1470 جنيها للطن.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 5 جنيهات مسجلا 1535 جنيها للطن الواحد.



وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع، ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح.