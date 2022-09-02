صحة الغربية: إنقاذ طفل لدغه ثعبان أثناء تواجده بأرض زراعية

تعرض طفل بقرية ميت الحارون التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، للدغ ثعبان أثناء تواجده في أرض زراعية.

واستقبل مستشفى زفتي العام (ه ، م - 8 سنوات) مصابا بلدغ ثعبان وتم تحويله إلى العناية المركزة لخطورة حالته، ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ووضعه تحت ملاحظة الفريق الطبي المتخصص.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الأعراض الذي حضر بها الطفل إلى المستشفى بالغة الخطورة وتتممثل في صعوبة البلغ واتساع حدقة العين وصعوبة التنفس وتوقف بعضله القلب وزرقة بالجسم.

وعلى الفور، تم عمل انعاش قلب رئوي ووضع الطفل على جهاز تنفس صناعي لمدة 48 ساعة وإعطائه المصل اللازم، والأدوية اللازمة إلي أن استقرت الحاله الصحية للطفل وفصله من على جهاز التنفس الصناعى.

وتقدم وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي المعالج وإدارة المستشفي بقيادة الدكتور محمد الجوهري والدكتور عاطف عبد العال رئيس قسم الأطفال والدكتور حنان عقل اخصائي عناية الأطفال وجميع العاملين على تقديمهم الخدمه الطبية المتميزة وإنقاذهم لحياه الطفل.