مسارح القاهرة تستقبل 4 عروض عربية وأجنبية بالمسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته ال29

تستقبل مسارح القاهرة المختلفة الجمعة، 4 عروض مسرحية عربية وأجنبية من النمسا وسوريا ومصر والولايات المتحدة ضمن العروض المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي افتتحت فعاليات دورته ال 29 مساء الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا بحضور الوفود المشاركة وتستمر حتى 8 سبتمبر الجاري.

ويعرض على خشبة المسرح القومي في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة ، العرض المسرحي"هيدراوس" من النمسا إخراج إيديتا براون، وهو عرض حركي صامت يظهر قربنا من عالم الحيوان والنبات عن طريق الحركة والاهتزازات والتفكير في مركزية الإنسان.

ويعرض على مسرح الجمهورية في الساعة التاسعة مساء مسرحية "المنديل" من سوريا إخراج بسام فايز حميدي وهو عرض راقص يعتمد على لغة الجسد مدته 32 دقيقة، ويتحدث عن حكاية زوجان مصابان بالعمى منذ الولادة فهما يعيشان الحياة وفقا لمجموعة من الأخيلة التي كوناها عن الحياة معا ولكن يحدث ما يغير مجرى الأحداث.

وعلى مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية يعرض في الساعة السابعة مساء العرض المسرحي "خلال الأمواج" من الولايات المتحدة الأمريكية إخراج فرقة أنشأتها كل من جوليانا فريك وهانا جاف وأليسا هيغليت ونيكوليت روثي، وهو عرض حركي صامت مدته 40 دقيقة، وعلى مسرح الهناجر تعرض في الساعة التاسعة مساء مسرحية "هلاوس" من مصر إخراج محمد عبد الله وهو عرض صامت مدته 65 دقيقة.

يذكر أن الدورة (29) من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك أهم رواد التجريب المسرحي المعاصرين، تشهد العديد من الورش التدريبية لمدربين وفنانين من اليونان وإسبانيا وأمريكا ومصر، وأيضا ندوات فكرية متنوعة، إلى جانب الإصدرات التي وصلت إلى 27 كتابا مترجما ومؤلفا، ويشهد المهرجان لأول مرة نشر 7 رسائل علمية تتناول المسرح والتقنيات الرقمية.