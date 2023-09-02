أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، رفض بلاده لما وصفها «الإملاءات»، مرحبا بأي دعم يخدم إعادة الإعمار.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله، خلال زيارته مناطق سنكات وجبيت بولاية البحر الأحمر، إن الجيش السوداني والشعب متفقان على دحر التمرد، بحسب وكالة «سبوتنيك».

وأضاف أن الحرب الدائرة أكدت الحاجة إلى وجود جيش محترف، مؤكدا أن هذه المسألة تضاعف واجب معاهد التدريب مستقبلًا.

وتتواصل منذ أكثر من أربعة أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى، وإصابة المدنيين.

وأدت أطراف عربية وإفريقية ودولية، دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.