 جوتيريش يتعهد بدعم أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار المحتملة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جوتيريش يتعهد بدعم أوكرانيا في جهود إعادة الإعمار المحتملة

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 6:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 6:14 ص

تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم الإثنين، بدعم أوكرانيا، التي تعرضت لهجوم من روسيا قبل أكثر من ثلاث سنوات، في جهود إعادة الإعمار المحتملة.

وخلال محادثة مع رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، على هامش المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد في إشبيلية، جنوب إسبانيا، أكد جوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة الأوكرانية في تلبية الاحتياجات الإنسانية، وإعادة الإعمار والتعافي، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه.

كما شدد جوتيريش على أهمية تحقيق وقف كامل وفوري وغير مشروط لإطلاق النار في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيكون خطوة أولى نحو سلام عادل وشامل ومستدام، يقوم على الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة.


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