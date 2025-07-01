يرى محمد عبدالمنصف، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، كان سيحقق نتائج أفضل من الأهلي حال مشاركته في كأس العالم للأندية بنفس مجموعة الأحمر.

وكان الأهلي ودع بطولة كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعدما حقق تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو، وخسر من نادي بالميراس بهدفين دون رد.

وقال عبدالمنصف في تصريح تليفزيوني عبر شاشة «إم بي سي مصر»: «الأهلي راح كأس العالم للأندية باسكواد جامد جدًا، واتعادل في المباراة الأولى مع إنتر ميامي وده فريق أقل من الزمالك بكتير، والزمالك لو في المونديال كان كسب إنتر ميامي مستريح، وكنا هنعمل نتيجة كويسة بردو مع إنتر ميامي».

وأضاف: «الزمالك كان يصعد إلى دور الـ 16 من مونديال الأندية لو كان محل الأهلي في البطولة، وإنتر ميامي خسر من فريق الهلال بنتيجة 6-0 في مباراة ودية قبل المونديال».