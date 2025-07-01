تشريع جديد في المملكة المتحدة لإنهاء توظيف عمال الرعاية الصحية من الخارج

من المقرر أن يتم تقديم تشريع جديد في المملكة المتحدة يهدف إلى إنهاء توظيف عمال الرعاية الصحية من الخارج، وذلك ضمن حزمة من إصلاحات قوانين الهجرة.

وسيتم طرح القواعد الجديدة في البرلمان اليوم الثلاثاء، والتي تتضمن أيضا رفع الحد الأدنى للأجور والمؤهلات إلى مستوى درجة البكالوريوس للعمال المهرة، مما سيؤدي إلى تقليص أهلية 111 وظيفة، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما سيتم إدخال قائمة مؤقتة جديدة للوظائف التي تعاني من نقص حتى نهاية عام 2026، وبالنسبة للوظائف التي تقل عن مستوى الدرجة العلمية، حيث يعتبر توظيف العمال الأجانب أمرا أساسيا لبناء البنية التحتية الحيوية أو تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية.

لكن العاملين ضمن هذه الفئة لن يتمكنوا من إحضار أسرهم معهم، ولن يكونوا مؤهلين للحصول على خصومات على الرواتب أو رسوم التأشيرة.

وتُعد هذه الإجراءات التشريعية أولى السياسات التي يتم تنفيذها من ورقة السياسات البيضاء الخاصة بالهجرة التي أصدرتها الحكومة، بهدف تشديد الضوابط وخفض أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر: "نحن نقوم بإعادة ضبط كاملة لنظام الهجرة لاستعادة السيطرة والنظام، بعد أن سمحت الحكومة السابقة بزيادة صافي الهجرة إلى أربعة أضعاف خلال أربع سنوات".

وأضافت: "تعني هذه القواعد الجديدة فرض ضوابط أقوى لخفض أعداد الهجرة، واستعادة النظام في نظام الهجرة، وضمان التركيز على الاستثمار في المهارات والتدريب هنا داخل المملكة المتحدة".

ومن المقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ بدءا من 22 يوليو، في حال وافق عليها أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات.

كما من المتوقع تنفيذ المزيد من الإجراءات المنبثقة عن ورقة السياسات البيضاء قبل نهاية العام، بما في ذلك رفع متطلبات اللغة الإنجليزية وزيادة رسوم المهارات المفروضة على المهاجرين.