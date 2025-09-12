الرئيس الألماني: النقاش حول إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية أمر مشروع

صرح الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بأنه يعتبر النقاش حول إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية أمرًا مشروعًا.

وفي تصريحات أدلى بها للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، قال شتاينماير إنه في ظل الوضع الأمني المتغير لا بد من التفكير في ما يجب فعله إذا لم تكن الإجراءات المتخذة لزيادة جاذبية الجيش الألماني كافية، وأردف:" لذلك فإن النقاش حول الخدمة العسكرية الإلزامية لم يُطوَ بعد".

وتابع: "يمكنني أن أتصور إمكانية قضاء فترة إلزامية سواء في مشاريع اجتماعية أو في هيئة الإغاثة الفنية/تي إتش دبليو/ أو الإطفاء أو في الجيش الألماني".

وكان شتاينماير دأب في السابق على الدعوة إلى تطبيق نموذج لفترة إلزامية اجتماعية تمتد من ستة أشهر إلى عام، يمكن قضاؤها أيضًا في المجال المدني.

وكان مجلس الوزراء الألماني أقر منذ فترة غير بعيدة مشروع قانون لتطبيق نظام جديد للخدمة العسكرية يتضمن تسجيل الشباب في سن التجنيد، لكن هذا النظام سيعتمد في البداية على التطوع وجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية.

وجاءت تصريحات شتاينماير قبل انطلاق مهرجان للمواطنين يستمر يومين في القصر الرئاسي "بيلفو"، حيث يستقبل اليوم الجمعة مع زوجته إيلكه بودنبندر نحو أربعة آلاف شخص منخرطين في العمل التطوعي في حديقة القصر.

ويتبع ذلك غدًا السبت فعالية "يوم القصر المفتوح"، حيث يمكن لجميع المواطنين زيارة المقر الرسمي لرئيس الجمهورية في برلين. ويتوقع شتاينماير أن يصل عدد الزوار إلى نحو 15 ألف شخص في هذين اليومين.

وأشاد شتاينماير في حديثه بأهمية العمل التطوعي لملايين الألمان، مشيرا إلى أن ألمانيا بدون هؤلاء كانت ستبدو مختلفة و"أكثر برودة".

ورحّب بخطط الحكومة لزيادة بدل التطوع، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الحد من البيروقراطية التي رأى أنها تثقل كاهل الجمعيات الصغيرة. واختتم الرئيس الألماني تصريحاته بالتأكيد على أن البلديات تحتاج إلى تمويل أفضل لدعم المتطوعين بشكل أكبر.