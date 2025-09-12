يديعوت أحرونوت: جنود في غزة يشكون إصابات جلدية بسبب بق الفراش والبراغيث

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن جنودًا من لواءي جولاني وكفير، بالإضافة إلى وحدات احتياطية متمركزة في مواقع بقطاع غزة ضمن عملية "عربات جدعون أ"، يعانون من إصابات جلدية وحكة شديدة نتيجة انتشار بق الفراش والبراغيث في المباني التي يقيمون فيها.

وأوضحت الصحيفة أن الجنود في شمال قطاع غزة، الذين يقيمون في أحياء على أطراف مدينة غزة مثل حي الزيتون وجباليا، اشتكوا خلال الأيام الأخيرة من هذه الظاهرة، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

ووصف ضابط من اللواء الحادي عشر الاحتياطي الظاهرة قائلاً: "يعاني جنود جولاني وكفير النظاميون من هذه الحكة منذ أسابيع، وتشتد ليلاً عندما يحاولون النوم عادةً على الأرض على مراتب موبوءة بالحشرات الخفية وغير المسموعة".

وأضاف أن "حتى من حصل على سرير، يعاني من الحكة المزعجة، لأن بق الفراش يتكاثر في الملابس وأكياس النوم. لا توجد حمامات، لذلك نحتفظ بهذه الملابس طيلة الوقت، ونظل متعرقين ومُلزمين بالبقاء في حالة تأهب".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إنّ الادعاء بانتشار بق الفراش في الثكنات غير معروف لدينا، ومع ذلك سيتمّ إعادة النظر فيه مع مختلف الوحدات لضمان سلامة الجنود".