الاتحاد السكندري يضم مهاجم راية لمدة 4 مواسم

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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي صفقة أنتقال عمرو جمعة لاعب نادي راية السابق وأحد اللاعبين المميزين في مركز المهاجم الصريح وذلك عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق بعقد يمتد لـ " أربع " مواسم قادمة.

وتسعى إدارة النادي فى إطار خطتها لإعادة هيكله الفريق ضم بعض المواهب من دورى القسم الثاني واللذين ينتظرهم مستقبل مشرق ويتمتعون بالإمكانات الفنية و البدنية المميزة.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو وإمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري.