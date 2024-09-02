التخطيط تستقبل بعثة جايكا لبحث تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس

أوفدت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بعثة فنية إلى جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسؤولي هيئة قناة السويس، بهدف دراسة مقترحات التعاون مع الهيئة.

يأتي هذا في إطار دور الوزارة في تعزيز الشراكة بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من خلال دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية للحكومة المصرية.

خلال فترة البعثة، عُقدت سلسلة من الاجتماعات بين البعثة اليابانية وممثلي هيئة قناة السويس ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لإعداد دراسة تفصيلية حول طلب التعاون مع الحكومة اليابانية لتوفير قاطرة دعم وإنقاذ لصالح هيئة قناة السويس. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الأسطول البحري للهيئة، حيث يسهم المشروع في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ مما يدعم التشغيل المستدام والمستقر للقناة.

في ختام أعمال البعثة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون الثنائي مع اليابان والشراكة الاستراتيجية التي تنفذ في إطارها العديد من المشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية للدولة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري والتنمية الصناعية وبناء القدرات وتعزيز التعليم الفني.

يُذكر أن الوزارة عقدت مؤخرًا حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية، والذي يعقد سنويًا لدفع العلاقات بين البلدين، ويتزامن هذا العام مع مرور 70 عامًا على تدشين العلاقات الثنائية. شارك في الحوار السفير الياباني لدى مصر، وممثلو هيئة التعاون الدولي اليابانية "JICA"، وبنك اليابان للتعاون الدولي "JBIC"، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية "JETRO".