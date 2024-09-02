السودان يُغلق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا

أعلنت سلطات ولاية القضارف شرق السودان، اليوم الاثنين، إغلاق معبر القلابات الحدودي مع دولة إثيوبيا بعد وقت وجيز من سيطرة جماعة «فانو» على مدينة المتمة الإثيوبية.

ويشهد إقليم «أمهرا» المتاخم لولاية القضارف اشتباكات مسلحة بين مقاتلي فانو وقوى الأمن الحكومية، بين الحين والآخر، خاصة بعد توقيع الحكومة الفيدرالية اتفاق سلام مع جبهة تحرير إقليم تيجراي.

وقالت مصادر لموقع «سودان تربيون» إن «حكومة ولاية القضارف أغلقت معبر القلابات الحدودي، وتوقفت عمليات التجارة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، بجانب السفر وإجراءات الجوازات».

وأشارت إلى أن «السلطات السودانية سمحت لعناصر من الشرطة الفدرالية والجيش الإثيوبي بالدخول للأراضي السودانية، بعد تجريدهم من السلاح، بالمقابل سمحت مليشيات فانو للسودانيين العالقين داخل الحدود بالسفر والمغادرة إلى وجهاتهم داخل الأراضي الإثيوبية».

وكشفت ذات المصادر عن أن «فانو»، التي تقود تمردا ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، احتلت منطقة «المتمة يوهانس»، لقطع عمليات الإمداد القادمة من السودان لإقليم «أمهرا» من الوقود والمواد الغذائية.