القسام تعلن عن كمين محكم استهدف جنودا إسرائيليين في حارة الدمج بمخيم جنين

أعلنت فصائل فلسطينية في بيانات متتالية عن خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة في عدة محاور في الضفة الغربية، سيما في مدينة جنين، فيما أعلنت "القسام" عن تنفيذ هجوم في حارة الدمج بمخيم جنين.



وقالت "القسام" في بيان تمكن عناصرها "ظهر اليوم من إيقاع قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تقدمها صوب أحد المنازل في حارة الدمج في مخيم جنين والذي تواجد بداخله عدد من المقاومين وفور وصولهم لمقتلة الكمين تم استهدافهم بتفجير عبوة ناسفة واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حارة الدمج ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيين اثنين في قرية كفر دان غرب جنين.

وقالت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية "أصابت شابين بالرصاص بعد اطلاق النار على مركبتهما عند مدخل البلدة، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعاف لهما، ما أدى إلى استشهادهما، وهما عبد الله ناصر حمو، والطفل محمد محمود حمو وهو في الصف الخامس من بلدة اليامون".

وقالت إن "الشهيدين كانا يوزعان الخبز على المواطنين المحاصرين في أطراف جنين قبل اغتيالهما".

وقام الجيش الإسرائيلي بإخلاء منازل بمخيم جنين استعدادا لتوسيع الاجتياح، وذكر شهود أن الجيش فجر منزلا قرب النادي في مخيم جنين، كما قام بتفخيخ مسجد الأنصار في المخيم استعدادا لتفجيره.

وقالت سرايا القدس (كتيبة جنين) في بيان "يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور مسجد الأنصار ويمطرون قوات المشاة بزخات كثيفة من الرصاص المباشر".

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات إسرائيلية في السيلة الحارثية غرب جنين. وقالت وكالة "وفا" أن شابا يدعى ليث مروان شواهنة قتل الليلة، وأصيب اخر، جراء قصفهما من قبل مسيرة للجيش لإسرائيلي في السيلة الحارثية.

يذكر أن قوات أسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد من الآليات العسكرية وسط إطلاق نار، وشرعت في عملية تفتيش بشوارع البلدة.

كما أعلنت السرايا (كتيبة طوباس) أن مقاتليها "نفذوا 5 عمليات تفجير لعبوات ناسفة في جنود العدو وآلياته".

وأكدت سرايا القدس (كتيبة طولكرم) أن مقاتليها "أوقعوا مجموعة راجلة من قوات العدو في كمين محكم.. وأسقطوا جنديا صهيونيا في عملية قنص خلال الاشتباكات".

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى في مدينة الخليل أن مقاتليها "الميامين يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة الخليل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ فجر الأربعاء الماضي، على الضفة الغربية حتى اللحظة، عن مقتل 29 مواطنا، بينهم 17 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء برصاص الجيش في الضفة منذ 7 اكتوبر الماضي إلى 681