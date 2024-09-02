محافظ القاهرة يتفقد ميدان المحطة بحي حلوان ويوجه برفع الإشغالات والتعديات

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ميدان المحطة بحى حلوان ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات من الميدان وتسهيل عمليات دخول وخروج المواطنين لمحطة مترو حلوان.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على رئيس الحى بعمل دوريات لمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.