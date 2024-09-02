عاد النادي الأهلي لخوض تدريباته الجماعية مساء اليوم، الإثنين، على ملعب التتش بفرع النادي في الجزيرة، استعدادًا للموسم الجديد.

الأهلي يواجه جورماهيا الكيني يوم 15 من سبتمبر الجاري في كينيا، ضمن منافسات الذهاب من الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل مباراة العودة التي تقام يوم 20 أو 21 من الشهر ذاته.

وكان الأهلي حصل على راحة من التدريبات بعد حسم الدوري في مواجهة سموحة مطلع أغسطس الماضي، حيث حصل اللاعبون الأساسيون والجهاز الفني على راحة من التدريبات.

وشهد المران حضور صفقات الأهلي الجديدة: يوسف أيمن، يحيى عطية الله، وعمر الساعي، فيما غاب أشرف داري لتواجده مع المنتخب المغربي.

وقاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، التدريبات الجماعية بعد العودة من الإجازة التي قضاها في سويسرا.