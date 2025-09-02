النجم السينمائي الفرنسي ديبارديو يمثل أمام المحكمة بسبب اغتصاب مزعوم في 2018

تقرر أن يمثل الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو أمام المحكمة على خلفية تهمة اغتصاب مزعومة في 2018، بعد قرار لقاضي التحقيق، وفقا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الفرنسية "إيه إف بي" اليوم الثلاثاء.

ويواجه ديبارديو (76 عاما) عقوبة السجن 20 عاما إذا تمت إدانته باغتصاب الممثلة شارلوت أرنولد (29 عاما).

وأدلت أرنولد بالاتهامات ضد ديبارديو بعد أيام من الهجوم المزعوم.

وأعربت اليوم الثلاثاء عن ارتياحها إزاء القرار في منشور عبر تطبيق إنستجرام "بعد سبعة أعوام، سبعة أعوام من الرعب والجحيم... أعتقد أنني أواجه مشكلة في إدراك مدى ضخامة هذا. أشعر بارتياح".

ورفض ديبارديو المزاعم وأكد أن علاقته بأرنولد كانت رضائية.