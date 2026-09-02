تراجع غير متوقع للإنفاق على مشروعات التشييد في أمريكا

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي على خلاف التوقعات، بما يعكس التراجع الكبير في الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية.

وذكر التقرير أن الإنفاق على مشروعات التشييد تراجع خلال يوليو بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 158ر2 تريليون دولار، بعد استقراره خلال يونيو الماضي عند مستوى 168ر2 تريليون دولار سنويا وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنفاق على مشروعات التشييد خلال يوليو بنسبة 1ر0%، مقابل تراجعه بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 5ر0% إلى ما يعادل 614ر1 تريليون دولار سنويا خلال يوليو ، مقابل 623ر1 تريليون دولار خلال يونيو وفقا للبيانات المعدلة.

وقاد الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية التراجع بعد انخفاضه بنسبة 3ر1% إلى ما يعادل 859 مليار دولار سنويا، في حين ارتفع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 4ر0% إلى ما يعادل 2ر755 مليار دولار.

في الوقت نفسه أشار التقرير إلى تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 4ر543 مليار دولار خلال يوليو/تموز مقابل 7ر544 مليار دولار خلال يونيو وفقا للبيانات المعدلة. وتراجع الإنفاق على المشروعات التعليمية ومشروعات الطرق السريعة بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 3ر112 مليار دولار و3ر150 مليار دولار سنويا على الترتيب.