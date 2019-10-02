الكرملين: روسيا والسعودية ستواصلان التعاون في مجال الطاقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده والسعودية ستواصلان التعاون في مجال الطاقة.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، "لقد أصبحت الرياض وموسكو قاطرة الاتفاقية في إطار "أوبك بلس"، وإن الإرادة السياسية لقيادة البلدين تخبرنا أن التعاون بين روسيا والسعودية في قطاع الطاقة سيستمر".

وتحالف اوبك بلس يضم الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط(اوبك) والدول من خارجها.

كان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد بحث مع نظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، في سبتمبر المنصرم، في جدة، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، في قطاع الطاقة والاستثمار، والتبادل التجاري.

هذا وتجري الاستعدادات لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، المقررة الشهر الجاري.

وشهدت العلاقات الروسية - السعودية تطوراً ملحوظاً، خلال العام الماضي والعام الجاري، وتشهد على ذلك كثافة تبادل الزيارات بين المسؤولين من البلدين.