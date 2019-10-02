المفوضية الأوروبية تؤكد أنها ستدرس بجدية أي مقترح بريطاني جديد بشأن بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها ستفند قانونا وبجدية ، أي مقترح لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل اتخاذ قرار بشأن استحقاق المقترح ، أن يكون قاعدة لمحادثات مستقبلية بين الجانبين.

وأوضحت المفوضية -في بيان بثته شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - أنه بمجرد استقبال مقترحات من الجانب البريطاني ، فسيتم النظر فيها بموضوعية، وفي ضوء المعايير المعروفة، والتي من بينها ما إذا كانت تمنع وجود حاجز مادي بجزيرة أيرلندا، وتحافظ على التعاون بين جمهورية أيرلندا ، وأيرلندا الشمالية، وتحترم قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة عبر الحدود.

يذكر أنه من المقرر أن يلتقي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، رئيس الوزراء البريطاني في وقت لاحق اليوم، لعقد محادثات متعلقة بـ"بريكست".

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني كان قد صرح في وققت سابق اليوم - خلال اجتماع حزبي - بأنه سيرسل مقترحات وصفها ب"البناءة " و"المعقولة" إلى بروكسل لكسر الجمود الذي يخيم على أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الخروج سيتم في موعده المقرر نهاية شهر أكتوبر الجاري ، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.