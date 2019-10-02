شباب ماراثون شل البيئي ومسابقة تخيل المستقبل يستعرضان حلولا مبتكرة لمستقبل التنقل

استعرضت شركة شل مصر قصص نجاح الفرق المصرية المتمثلة في فريق Sound Clash من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية "شل تخيل المستقبل" لموسم 2018-2019 وفريقي جامعة القاهرة والجامعة الألمانية المشاركين في مسابقة ماراثون شل البيئي لحصولهما على جوائز عالمية في المسابقة خلال انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر شل للريادة التكنولوجية بعنوان “Together Anything is Possible” في سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وفي هذا الإطار، صرحت السيدة شيرين نهاد، مدير العلاقات الخارجية بشركة شل مصر قائلة: "إن شركة شل مصر مستثمر مسئول يعي أهمية تطوير وتنمية المجتمعات التي يعمل بها ولذلك قامت الشركة بتقديم عدد من برامج الاستثمار الاجتماعي الرائدة. تهدف تلك البرامج إلى تعزيز وتنمية قدرات الشباب المصري على إظهار إبداعاتهم عن طريق محاضرات ودورات تعليمية تؤهلهم لقيادة المستقبل. نحن فخورين بما حققته الفرق المصرية بمسابقات شل المختلفة لذلك سنستمر في دعم تلك الكوادر الشابة التي استطاعت أن تثبت قدرتها على الإبداع أمام العالم."

تتبنى مسابقة شل تخيل المستقبل دعم التفكير الخلاق والمبتكر لدي الطلاب، حيث يقوم الطلاب بنقل رؤيتهم لمستقبل الطاقة من خلال تطوير سيناريوهات دقيقة ومكتملة الأركان لتقييم القرارات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية لتوفير طاقة أكثر فاعلية وصديقة للبيئة في المدن المصرية لعام 2050.

وصرح فريق “Soundclash” من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية "شل تخيل المستقبل" موسم 2018-2019 عن سيناريو “Orchestra Vs Jazz” أن شركة شل مصر وفرت جميع الإمكانيات وسُبل الدعم المعنوي والمادي لكافة الفرق المشاركة في مسابقة شل تخيل المستقبل من أجل الوصول إلى مراكز متقدمة عالمياً.

أضاف الفريق أن الهدف من مشاركتهم في مثل هذه المسابقة العالمية ليس مقتصر على الفوز فقط بل هو بغرض التعلم واكتساب الخبرات العالمية. والجدير بالذكر، أن شركة رويال داتش شل تمتلك مركز Scenario Planning Center للتخطيط والدراسة الاستراتيجية للاحتمالات التي ستواجهها المجتمعات العالمية في المستقبل. والجدير بالذكر، أن شركة رويال داتش شل تمتلك مركز Scenario Planning Center للتخطيط والدراسة الاستراتيجية للاحتمالات التي ستواجهها المجتمعات العالمية في المستقبل.

تنقسم السيناريوهات إلى “Orchestra Vs Jazz” ويستعرض سيناريو “Jazz” عالمًا منفتحًا بلا قيود متاح فيه البيانات والتكنولوجيا للجميع مما يوفر الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للازدهار والنمو، حيث ستدعم الحكومات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة ريادة الأعمال في المشاريع التكنولوجية ونتيجة لذلك ستصبح محافظة بورسعيد مركز مالي لشركات التمويل والمستثمرين. اما الطاقة فستعتمد على مزارع الطاقة الشمسية والرياح التي يتم انشائها داخل البحر بعيدا عن الساحل للاستفادة من سرعات الرياح المطردة. ستزيد المنافسة في السوق المحلي على السيارات الكهربائية والآلية Autonomous cars نظرا للانفتاح بالإضافة إلى استخدام وسائل المواصلات الصديقة للبيئة.

بينما يتناول سيناريو “Orchestra”، الاستراتيجيات القومية واحتكار التكنولوجيا الذي سيؤدي إلى عالم منتظم الأداء مثل الفرق الموسيقية، حيث ستتحكم الحكومات والشركات الكبرى في البيانات والتكنولوجيا. في هذا السيناريو ستقوم الحكومة بدعم الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة الحرة ببورسعيد ونقل جزء من أنشطتهم التجارية بالقرب من قناة السويس بغرض تقليل التكلفة الخاصة بالنقل، كما ستقوم الحكومة بتشجيع الصناعات الوطنية في بعض المجالات الحيوية الخاصة بالاستهلاك المحلي كالزراعة وبعض الصناعات التكميلية. وبالنسبة للطاقة فستتوجه الحكومة لتعزيز الاستثمار في مشاريع طاقة عملاقة لتلبية الطلب المتزايد للطاقة وخاصة في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية. سيتم استخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالهيدروجين وستزيد ثقافة المشي واستخدام الدرجات.

من ناحية اخري حققت الفرق المصرية نجاح باهر للمرة السابعة على التوالي بمسابقة ماراثون شل البيئي آسيا 2019 التي أقيمت بماليزيا، حيث احتلت 5 فرق مصرية مراكز متقدمة بين أفضل الفرق العالمية بحصول فريق الجامعة الالمانية على جائزة الابتكار التقني وفريق جامعة القاهرة على جائزة السلامة ضمن 103 جامعة عالمية. تقدم مسابقة ماراثون شل البيئي تحدياً كبيراً للطلبة لتصميم وتنفيذ سيارات تتسم بالكفاءة في استهلاك الطاقة ويمكن قيادتها لأطول مسافة ممكنة باستخدام لتر واحد من الوقود سواء كان ديزل او وقود او بطارية، حيث تتضمن المسابقة عروض لمشاريع سيارات موفرة للطاقة تعمل بكفاءة تضاهي السيارات العادية دون استخدام كم كبير من الطاقة المتمثلة في محروقات الطاقة أو ما يمثلها.

الجدير بالذكر أن شركة شل مصر قامت بإطلاق العديد من برامج الاستثمار الاجتماعي التي تشمل كفاءة استغلال الطاقة وريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة وتنمية المصادر البشرية مثل مسابقة شل تخيل المستقبل وبرنامج شل انطلاقة مصر وماراثون شل البيئي وبرنامج الأمل وشراكة شل مع حاضنة الأعمال AUC V-Lab بالجامعة الأمريكية وغيرها من البرامج.