استمرار أسعار الفائدة المنخفضة في بولندا

أبقى البنك المركزي البولندي على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها المنخفض القياسي، على خلفية تباين المواقف بين صناع السياسة النقدية في البنك.

وأعلن البنك اليوم الأربعاء استمرار الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر1% وهو ما جاء متفقا مع توقعات 30 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم، وهو ما يعني استمرار الفائدة في بولندا دون تغيير منذ 2015.

وأشارت بلومبرج إلى أن قرار البنك المركزي اليوم جاء في أعقاب مقترحات منفصلة خلال الشهور الأخيرة لخفض الفائدة أو رفعها، وهو ما ترفضه لجنة السياسة النقدية في البنك, ويقول أدم جلابنسكي محافظ البنك المركزي إن مستويات أسعار الفائدة حاليا مثالية وأنه لا يجب تغييرها إلا في ظل ظروف صعبة للغاية وهو أمر مازال غير محتمل.

وقال جلابنسكي للصحفيين في وارسو إن الأصوات المطالبة بزيادة أسعار الفائدة اختفت بسرعة الضوء،مضيفا "الفائدة في أغلب الأحوال ستظل بدون تغيير حتى نهاية فترة رئاستي للبنك" في 2022.

يأتي ذلك فيما تتردد البنوك المركزية في دول شرق أوروبا الأخرى في تغيير أسعار الفائدة. ورغم تباطؤ الاقتصاد في ألمانيا المجاورة تواصل اقتصادات شرق أوروبا نموها السريع وهو ما يجعل خفض الفائدة غير ضروري حاليا. في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم إما بطيء أو يتجه إلى التباطؤ خلال الشهور المقبلة.