الأهلي يتقدم على الإنتاج بهدف رمضان صبحي فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بتقدم الفريق بهدف دون مقابل، سجله رمضان صبحي في الدقيقة 25 من المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ببطولة الدوري.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة، وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وجونيور أجايي.

ظهرت خطورة الأهلي منذ الدقائق الأولى بعدما باغت أجايي حارس مرمى فريق الإنتاج بتصويبة قوية مرت بجوار القائم، وأعقبها بهجمة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت بسلام على عامر عامر.

وفي الدقيقة 9 كاد رمضان صبحي يسجل أول أهداف المباراة بعدما ارتدت كرته من القائم لتضيع فرصة التقدم على فريق الأهلي.

وبعد مرور ربع ساعة كانت السيطرة بشكل كامل لصالح الأهلي خاصة في وسط الملعب الذي قام فيه كل من السولية وحمدي فتحي ومن أمامهما أفشة بتمريرات حاسمة إلى رمضان صبحي والشحات ، لكن دفاع الإنتاج يبعد خطورتها عن المرمى، ويسدد أفشة من مسافة بعيدة في الدقيقة 18 مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 25 مرر جونيور أجايي الكرة لأفشة الذي حولها بشكل مميز إلى رمضان صبحي الذي نجح في تسجيل الهدف الأول بطريقة مميزة، وبعدها حاول لاعبو الإنتاج تنظيم خطوطهم من جديد، إلا إن الضغط الذي قام به السولية وحمدي فتحي في وسط الملعب حافظ على الاستحواذ لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 30 مرر معلول الكرة لرمضان الذي توغل داخل منطقة الجزاء، وأبعدها مدافع الإنتاج قبل وصولها إلى المرمى ، وبعدها بدقائق أنقذ عامر عامر مرماه من فرصة خطيرة عن طريق رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 38 لاحت فرصة خطيرة للإنتاج لكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط نشاطا ملحوظا للجبهة اليسرى للأهلي، وشكل معلول خطورة كبيرة بعد تبادل الكرة مع رمضان صبحي الذي صوب بقوة لتمر بجوار المرمى وتضيع فرصة تعزيز تقدم الأهلي، لينتهي الشوط الأول بتقدمه بهدف دون مقابل.