وزير الصحة الجزائري: كسبنا معركة فيروس كورونا لكن اليقظة ضرورية

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، إن بلاده كسبت معركة فيروس كورونا لكن اليقظة تبقى دائما ضرورية لتفادي الوقوع في موجة ثانية.

وأضاف بن بوزيد في تصريحات اليوم الخميس، أن وضع فيروس كورونا بالجزائر مستقر داعيا المواطنين إلى البقاء في حالة يقظة ومواصلة تطبيق التدابير الاحترازية لتفادي موجة ثانية.

وأشاد بالمجهودات التي بذلتها الفرق الطبية طوال أشهر الوباء لمجابهة الفيروس وإنقاذ المرضى، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم ممارسي الصحة.

يذكر أن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 51 ألفا و690 مصابا، و1741 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة و7 حالات وفاة جديدة، في حين بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 36 ألفا و282 حالة، مع وجود 23 مصابا في العناية المركزة.

وكانت السلطات الجزائرية قد خففت أمس حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا ليصبح من 11 مساء إلى 6 صباحا في 11 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 37 ولاية أخرى وذلك حتى نهاية أكتوبر الجاري.