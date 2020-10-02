السودان: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بدون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان عن التقرير الوبائي ليوم الثلاثاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت 4 منها في ولاية الخرطوم، وحالتان في ولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان)، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لـ 1066 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و646 حالة، بينها 836 وفاة، و6764 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.