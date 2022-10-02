بولسونارو يواجه الرئيس السابق لولا في انتخابات الرئاسة في البرازيل

يتوجه البرازيليون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد ، في أعقاب حملة انتخابية ساخنة.

ويواجه الرئيس الحالي اليميني جاير بولسونارو تحديا حقيقيا من الرئيس اليساري السابق خلال الفترة (2003-2010) لويس إجناسيو لولا دا سيلفا.

ويتفوق لولا بشكل واضح في استطلاعات الرأي. لكن بولسونارو شكك مسبقا في النظام الانتخابي، وأشار إلى أنه قد لا يعترف بالنتيجة.

ويشار إلى أن أكثر من 156 مليون شخص لديهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية اليوم الأحد.

ويترافق مع الانتخابات الرئاسية انتخاب النواب وأعضاء مجلس الشيوخ والمحافظين. والتصويت إجباري.

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين الرئاسيين على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى، فسوف تجرى جولة إعادة في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات في الجولة الأولى.