مسؤول إندونيسي: 174 قتيلا جراء حادث التدافع في مباراة كرة القدم باستاد جاوة

أعلن مسؤول إندونيسي، صباح الأحد، أن عدد قتلى حادث التدافع في مباراة كرة القدم بإندونيسيا وصل إلى 174 قتيلا، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال إميل دارداك، نائب حاكم مقاطعة جاوة الشرقية لوسائل إعلام محلية، إن عدد قتلى حادث التدافع الذي وقع في مباراة لكرة القدم في مالانج وصل إلى 174 قتيلا.

وكانت الشرطة الإندونيسية أعلنت مساء السبت، وفاة 129 شخصا وإصابة 180 آخرين، إثر أعمال شغب عقب مباراة ديربي في ستاد شرقي جزيرة جاوة.

وأكدت المعلومات أن أنصار نادي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

كما أوضح مسؤولون أن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.

ورغم ذلك، إلا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضا.

وأضافت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.

وذكرت التقارير أن الضحايا وقعوا بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مدرجات مزدحمة، مما تسبب في حالة من الذعر بين المشجعين في ملعب كانجوروهان.

وتم تعليق الدوري الإندونيسي لمدة أسبوع نتيجة الحادث المميت.

في حين فتحت السلطات تحقيقاً موسعاً حول ما جرى.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ