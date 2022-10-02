قطر وإيران تبحثان العلاقات الثنائية وتطورات العودة للاتفاق النووي

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بحثت قطر وإيران، السبت، العلاقات الثنائية بينهما وتطورات العودة للاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وأفادت الوكالة بأنه "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر تطورات مفاوضات العودة لخطة العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وجدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، التأكيد على "تطلع دولة قطر إلى توصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية إلى توافق يسهم في إحياء الاتفاق النووي والوصول إلى اتفاق عادل للجميع، مع الأخذ بالاعتبار مخاوف جميع الأطراف"، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة أمن واستقرار المنطقة.