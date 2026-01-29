أعلنت وزارة الداخلية ونقابة الفنانين في سوريا، الخميس، مقتل الفنانة هدى شعراوي داخل منزلها بالعاصمة دمشق.

وأفادت وزارة الداخلية السورية، في بيان، بأن "حيّ باب سريجة في مدينة دمشق، شهد عصر اليوم، حادثة قتل مأساوية، حيث عُثر على المواطنة هدى شعراوي (88 عاما) مقتولة داخل منزلها".

وأضافت الوزارة: "عقب تلقي البلاغ، باشرت وحدات الأمن الداخلي وفرق المباحث الجنائية فورا الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات "شملت تطويق موقع الحادث، جمع الأدلة الجنائية وتحليلها، وتوثيق جميع المعطيات الميدانية، إلى جانب فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة".

وأوضحت الوزارة، أن "التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الدوافع والملابسات الكاملة، وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة".

كذلك نعت نقابة الفنانين عبر فرعها بدمشق، الممثلة السورية شعراوي (عضو مؤسس لنقابة الفنانين السوريين).

وكتبت النقابة، في تدوينة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة هدى شعراوي، وسنوافيكم لاحقا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولاحقا، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن قائد الأمن الداخلي في دمشق العميد أسامة عاتكة، قوله: "في إطار المتابعة الفورية لحادثة مقتل المواطنة هدى شعراوي، وردت معلومات عصر اليوم، تفيد بالعثور عليها متوفاة داخل منزلها".

وأضاف عاتكة، أنه "وبعد مباشرة التحقيقات وجمع الأدلة، تبين أن الوفاة وقعت صباح اليوم، نتيجة تعرّض المجني عليها لاعتداء بأداة صلبة أدّى إلى نزيف حاد، وقد نُقل الجثمان إلى الطبابة الشرعية بانتظار التقرير الطبي النهائي".

وأوضح أن "التحقيقات الأولية أظهرت الاشتباه بخادمتها المدعوة فيكي أجوك، من الجنسية الأوغندية، والتي غادرت المنزل عقب وقوع الجريمة".

ولفت المسئول الأمني إلى أنه "على إثر ذلك، تابعت الوحدات المختصة تحركات المشتبه بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليها مساء اليوم، حيث أقرت خلال التحقيق بارتكابها للجريمة، فيما تستمر التحقيقات لكشف دوافع الجريمة وملابساتها تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص".

وتُعد الراحلة واحدة من جيل الرواد في الفن السوري، واشتهرت بشخصية "الداية أم زكي" في سلسلة "باب الحارة" بجميع أجزائها، والتي أصبحت لقبا يُلازمها في حياتها العامة.