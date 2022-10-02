تقرير: قوات فرنسية أطلقت قنابل الغاز على متظاهرين في بوركينا فاسو

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عشرات المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة تجاه السفارة الفرنسية في عاصمة بوركينا فاسو، اليوم الأحد، في الوقت الذي اشتعلت فيه الاضطرابات بالبلاد.

وتجمع المئات خارج المبنى في واجادوجو بعد يوم من اتهامه للقائد العسكري المقال، بالاختباء في قاعدة فرنسية للتخطيط "لهجوم مضاد"، وفق وكالة سبوتنيك.

بينما كانت القوات الفرنسية تراقب من السطح، أضرم المتظاهرون النار في حواجز بالخارج ورشقوا المبنى بالحجارة، فردت القوات الفرنسية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من داخل السفارة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبدأت موجة العنف الأخيرة يوم الجمعة، عندما قال ضباط صغار في الجيش إنهم أطاحوا بزعيم المجلس العسكري بول هنري سانداوغو داميبا، واتهموه بالفشل في قمع الهجمات الإرهابية.

وفي بيان تلاه التلفزيون الوطني يوم السبت وقعه النقيب إبراهيم تراوري، الزعيم الجديد للبلاد، قال الضباط إن داميبا "يعتقد أنه لجأ إلى القاعدة الفرنسية في كامبوينسين من أجل التخطيط لهجوم مضاد لإثارة الاضطرابات في البلاد".

في وقت لاحق يوم السبت، رفض داميبا المزاعم القائلة إنه كان في قاعدة فرنسية، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل حول مكان وجوده.

ونفت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في بوركينا فاسو، السبت "أي تورط لها" في الأحداث أو أن تكون سلطات بوركينا فاسو في ضيافة أو تحت حماية الجيش الفرنسي.