حاكما ولايتين ألمانيتين يحثان على إيجاد حل سريع لوضع سقف لأسعار الغاز

حث رئيسا حكومتي ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وسكسونيا الألمانيتين على إيجاد حل سريع بخصوص إجراء وضع سقف لأسعار الغاز الذي تسعى الحكومة الألمانية الاتحادية إلى القيام به.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، مساء اليوم الأحد:" يجب توضيح هذا الأمر على نحو سريع".

وأضاف حاكم أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان أنه يأمل في أن تحصل الولايات على مزيد من الإيضاحات في اللقاء الذي سيعقده رؤساء حكومات الولايات الألمانية مع المستشار أولاف شولتس بعد غد الثلاثاء.

وتابع السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة السابقة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" لا ينبغي الآن تسويف هذا الأمر من جانب الحكومة في برلين" مشيرا إلى أنه يجب للعائلات والشركات أن تعرف أين تقف مع بداية فترة التدفئة.

وفي سياق متصل، حث ميشائيل كريتشمر رئيس حكومة ولاية سكسونيا على سرعة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين معربا عن رفضه الانتظار حتى تقوم لجنة بإعداد أفكار بحيث يصبح من غير الممكن التوصل إلى نتيجة قبل منتصف أكتوبر الجاري وأردف:" يجب أن نحرز تقدما هنا بشكل سريع".

ووصف كريتشمر المنتمي أيضا إلى الحزب المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا حاليا، أسعار الطاقة الحالية بأنها "سامة"، وقال إنه لن يمكن البت في المزيد من التدابير المحتملة إلا عند معرفة المستوى الذي سيتم ضغط سعر الغاز عنده.

كان الائتلاف الحاكم في ألمانيا أعلن يوم الخميس الماضي اعتزامه توفير ما أسماه "مظلة الدفاع" بقيمة تصل إلى 200 مليار يورو لدعم المستهلكين والشركات بسبب أسعار الطاقة المرتفعة.

وأعلن الائتلاف الحاكم إلغاء رسم الغاز المضاف وهو ما يتطلب من الحكومة وضع سقف لسعر الغاز، وتسعى برلين إلى تحديد أسعار جزء من الاستهلاك على الأٌقل بحيث يتم إعفاء أسر وشركات من الأعباء الزائدة، غير أنه لم يتضح بعد ما تعنيه الحكومة بهذه الإجراءات على وجه الدقة.



