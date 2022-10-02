أعلن مكتب رئاسة تايوان، اليوم الأحد، أن رئيسة تايوان تساي إنج ون ونائبها لاي تشينج تي سيجتمعون، غدا الاثنين، مع الوفد البرلماني الألماني الذي يزور البلاد، سعيا لتعزيز علاقات الشراكة بين البلدين، وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التايوانية زافيير تشانج - بحسب ما نقلته وكالة أنباء تايوان "سي إن إيه" في نسختها الإنجليزية- إن الوفد الحزبي بقيادة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الألمانية-التايوانية كلاوس بيتر ويلش، وصل تايوان اليوم الأحد في زيارة تستمر 5 أيام.

وأشار تشانج إلى أن ألمانيا بصفتها أكبر شريك تجاري لتايوان في الاتحاد الأوروبي، أقامت تعاونًا ثنائيًا في مجالات مثل التكنولوجيا والابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والبحث والتطوير، كما شارك الجانبان في التبادلات الثقافية والأكاديمية.

وأوضح تشانج أنه في محاولة لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة في مجالات مثل تطوير التكنولوجيا، ونقل الطاقة، والتعاون الاقتصادي، تستقبل رئيسة تايوان ونائبها الوفد البرلماني الألماني الذي يضم المُشرعين كاترين بود، وتيل ستيفن، وفرانك شافلر، وراينر كرافت، وكارين لاي.

ونوه تشانج بأن تلك الزيارة هي الأولى لوفد من البرلمان الألماني منذ أواخر عام 2019 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مختلف أنحاء العالم.