الأردن يدين الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الانتهاكات المستمرة للمتطرفين في المسجد الأقصى المبارك، والتقييدات الإسرائيلية المفروضة على الفلسطينيين في البلدة القديمة للقدس.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "إن على إسرائيل احترام التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مطالبا بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة، على أنه "ليس لإسرائيل سيادة على القدس الشرقية المحتلة، وأنها لا تملك فرض أي قيود على دخول المسجد الأقصى المبارك".

وشدد في ذات السياق على "أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك كافة وتنظيم الدخول إليه".

وأكد أن "الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك وتصاعد وتيرتها وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم وفي محيطه، هو خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".