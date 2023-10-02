تركيا: قلقون من الانتهاكات المتزايدة مؤخراً في المسجد الأقصى

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أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الاثنين، عن قلقها إزاء "تصاعد الممارسات المتزايدة مؤخراً والتي تنتهك قدسية المسجد الأقصى".

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقاً على الاقتحامات التي شهدها المسجد الأقصى مؤخراً، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف البيان أن تركيا تشعر بـ "قلق عميق إزاء الممارسات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى"، لافتاً إلى ازدياد هذه الممارسات مؤخراً.

وأكد رفض أنقرة "جميع الاعتداءات التي تستهدف قدسية الأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها الحرم الشريف، وتنتهك مكانتها التاريخية".

وجدد البيان دعوة تركيا الحكومة الإسرائيلية إلى تجنّب كافة "الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر على أرض الواقع"، ولاتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص "على الفور".

وصباح اليوم الإثنين، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية من جهة باب المغاربة في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.