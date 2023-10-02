وزير التموين: البورصة السلعية ساهمت في خفض الأسعار

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية عبارة عن بنية أساسية تكنولوجية قوية لكل أطراف المنظومة.

جاء خلال جلسة بعنوان «التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين» ضمن مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن هذه المنظومة لها أثر مهم للغاية في وقت الأزمات، مشيرا إلى بيع القمح عبر المنظومة حتى يمكن استقرار السعر، وهو ما ساهم في انخفاض السعر.

ولفت إلى أن الأمر تكرر أيضا في الذرة، بجانب الفول الصويا والذرة الصفراء، موضحا أن الردة (الناتجة عن الطحن) سيتم إضافتها للبورصة السلعية، ما يساهم في تحقيق الإتزان.

وأفاد باتخاذ قرار بأن كل مشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك هيئة السلع التموينية، تتم عبر البورصة السلعية، ما يحقق الشفافية والإفصاح.

ومؤتمر حكاية وطن، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بدأ أمس الأول السبت ويستمر حتى اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويلقي المؤتمر، نظرة مدققة ومفصلة على الإنجازات التي حققتها الدولة طوال التسع سنوات الماضية، والتي شملت مختلف قطاعات الدولة.