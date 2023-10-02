فوز فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، فوز مرشح دولة فلسطين بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".



جاء ذلك عقب الانتخابات التكميلية للجنة والتي جرت، اليوم الإثنين، في مقر الجامعة العربية برئاسة سلطنة عمان، وبحضور مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة منير الفاسي، ورئيس الإدارة الملكية الفكرية والتنافسية مها بخيت.



وأوضح السفير العكلوك أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية بتوجيهات من وزير الخارجية رياض المالكي، عملت على مدار الفترة الماضية بجهد حثيث مع الدول العربية الأطراف في اللجنة، من خلال مذكرات رسمية وإتصالات ثنائية، بهدف حشد الدعم لمرشح دولة فلسطين المستشار مجدي الحردان رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة العدل الفلسطينية.



واعتبر مندوب فلسطين أن هذا الفوز المستحق لدولة فلسطين يعتبر إنجازاً للدبلوماسية الفلسطينية في مجال حماية حقوق الإنسان الفلسطيني وتعزيز العمل الحقوقي العربي المشترك، والحضور الفلسطيني على المستويين العربي والدولي، ودعم مكانة القضية الفلسطينية كقضية مركزية على أجندة منظومة العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى تسليط الضوء عربياً ودولياً على العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.



كما ثمّن السفير العكلوك، مواقف الدول العربية الأطراف في لجنة حقوق الإنسان العربية لدعمها دولة فلسطين وتصويتها لمرشحها لولاية ثانية، بحصوله على 14 صوتا من أصل 18.



يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) تعتبر أول آلية عربية تعاقدية رسمية تقوم بمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وتتألف اللجنة من أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بصفتهم الشخصية بالإقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة.



وتتولى اللجنة النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.