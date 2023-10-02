ريال مدريد يستهدف جوهرة بوكا جونيورز

يستهدف ريال مدريد التعاقد مع فالنتين باركو، لاعب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني والذي يبلغ من العمر 19 عامًا، خلال الفترة المقبلة.

ويقضي باركو الموسم الأخير من عقده مع بوكا جونيورز، ويبلغ الشرط الجزائي في إنهاء عقده 10 ملايين دولار، وهو الرقم الذي أثار اهتمام العديد من الأندية المهمة.

ويتصدر مانشستر سيتي المنافسة على توقيعه، لكن فرق مثل تشيلسي وبرايتون وهوف ألبيون أبدت أيضًا اهتمامًا بالشاب الأرجنتيني.

من جانبه ووفقًا لشبكة " فيشاجيس " فإن ريال مدريد يرغب في بالتعاقد مع باكو من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الوقت الذي يرغب فيه النادي الملكي في التخلي عن خدمات اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي.

حيث عانى اللاعب الفرنسي من عديد الإصابات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي دفع النادي الملكي إلى التفكير في تدعيم هذا المركز في الصيف القادم.

وحتى الآن هذا الموسم، سجل باركو هدفًا واحدًا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 21 مباراة مع بوكا جونيورز، وبسبب هذا التألق الكبير دخل اللاعب حسابات ريال مدريد ومانشستر سيتي خلال الصيف.