السعودية: تصدير أول شحنة من منتجات مصانع جازان للصناعات الأساسية إلى أمريكا

أبحرت أول سفينة من ميناء مدينة جازان السعودية، للصناعات الأساسية والتحويلية، متجهة إلى ولاية نيو أورلينز الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب، الذي يعد أول منتج من نوعه يتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة بالمدينة.

ويملك ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزا لوجستيا مهما للتبادل التجاري بالمملكة، ويعد من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي.

وتبلغ طاقة الميناء الاستيعابية حوالي (2ر1 مليون) حاوية نمطية سنويا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي (5 ملايين طن) سنويا، ويتميز بغاطس يبلغ 5ر16 مترا، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن "الجيل الخامس" الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب والتي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.