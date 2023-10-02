تعيين سو كار لتصير أول امرأة تحمل لقب رئيسة القضاة في بريطانيا

صارت سو كار، كبيرة القضاة في إنجلترا وويلز، لتصير بذلك أول امرأة تحمل لقب رئيسة القضاة في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الاثنين.

وأدت سو كار اليمين الدستورية، اليوم الاثنين، خلال مراسم أقيمت في محاكم العدل الملكية أمام أسرتها وكبار العاملين في السلك القضائي، واللورد المستشار أليكس تشالك، بالإضافة إلى العشرات من كبار القضاة.

ويشار إلى أن السيدة كار رئيسة القضاة، هي الشخص رقم 98 الذي يشغل هذا المنصب، الذي يعود تاريخه إلى القرن الـ13، ويأتي أداء كار لليمين بعد تقاعد رئيس القضاة السابق، اللورد بورنيت.

وقالت كار: "إنه لمن عظيم الشرف أن أتولى هذا المنصب".

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