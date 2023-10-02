وزير الخارجية: أزمات سوريا واليمن والصومال ترتبط باضطرابات نشأت على مستوى المنطقة

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قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أزمات سوريا واليمن والصومال ترتبط بالاضطرابات التي نشأت على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال جلسة «السياسة الخارجية والأمن القومي»، وذلك في إطار مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة وزراء وسياسيين وشباب وإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن مصر مستمرة في التنسيق مع شركائها في بذل مختلف الجهود الممكنة، بما يعزز من قدرة الدولة على طرح رؤيتها ويحافظ على مفهوم الدولة الوطنية.

ولفت إلى الواقع الإنساني السيئ الواقع على شعوب هذه الدول، بما يستهدف مواجهة هذه التحديات.

ويختتم مؤتمر «حكاية وطن» جلساته اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي بعد عرض الجلسات الهامة التي استعرضت إنجازات الدولة في مختلف القطاعات.