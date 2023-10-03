أحمد أبو الغيط: الرئيس أنور السادات هو رجل القرن العشرين

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الراحل السادات هو رجل القرن، مضيفًا أن كل لقاءات الرئيس محمد أنور السادات التي تحدث فيها عن تسليح مصر وتدريب المقاتلين وشكل الأعداد وجدها في وثائق مستشاريه الأمن القومي.

وأوضح خلال حواره خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أنه كان خادمًا للدولة المصرية ويمثلها دبلوماسيا وهدفه الولاء للأرض والدولة والشعب، وذلك خلال الفترة التي أعقبت أحدث يونيو 67، مؤكدًا أن أي موظف يعمل في الأجهزة الحساسة بالدولة من مخابرات أو جيش أو خارجية، وغير من مواقع مُهمة بالبلاد، هو خادم للدولة المصرية.



وذكر أن والده عمل خادم للدولة المصرية كطيار مقاتل في القوات المسلحة، المراسلات كان يكتب عليها «أفندم» في الدبلوماسية وقت فترة الحرب، مشددًا على أنه تأثر بشكل كبير بشخصية والده العسكرية.

وأوضح أنه كان معجبًا جدا بالتاريخ والقراءات العسكرية، لافتًا إلى أنه أثناء النضال المسلح يكون هناك رجال أو قادة أو أفراد عاديون يسجلون التاريخ، وعلى سبيل المثال كتابة المارشال البريطاني الن بروك عن كل القضايا المطروحة والخلافات والصدامات، رغم ضغوط الحرب العالمية الثانية، التي استمرت لمدة 5 سنوات.