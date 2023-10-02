دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، 1.25 طن ذهب الشهر الماضي.

وبينت المديرية في بيان صحفي اليوم الاثنين أوردتها وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن إيراداتها بلغت جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" 1.4 مليون شيقل تقريبا.

وبلغ متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر سبتمبر الماضي 1930 دولارا، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022 إذ بلغ 1690 دولارا.

ووفق الوكالة، أمهلت وزارة الاقتصاد تجار الذهب دمغ الليرات قبل نهاية الشهر الجاري، بحيث يلتزم تجار المعادن الثمينة بعدم عرض أو بيع أو تداول الليرات الذهبية دون دمغها بالدمغة المعتمدة حسب الأصول، ما لم يتم إثبات أن الليرات مسكوكات أصلية.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة ما معدله 10 أطنان من المصوغات الذهبية سنويا، ويعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا ومحلا تُشغّل نحو ثلاثة آلاف عامل.