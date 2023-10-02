أردوغان: تركيا جذبت 255 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في عقدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده اجتذبت إجمالا 255 مليار دولار من الاستثمارات الدولية خلال السنوات الـ21 الماضية.

وأوضحت وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء أن تصريحات أردوغان جاءت في رسالة مصورة بعث بها إلى مؤتمر أسواق رأس المال التركي في نسخته السابعة والذي انطلق اليوم في إسطنبول ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد أردوغان أن تركيا تعتزم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال زيادة تعزيز التنبؤ البيروقراطي والقانوني بشكل أكبر.

وقال إن بلاده ستولي "في الفترة المقبلة، اهتماما خاصا وأولوية لتعزيز أسواق رأس المال لدينا وتوسيع نطاقها لتصبح أكثر عمقا وتواجدا على الأرض".

وذكر أردوغان أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى هو خارطة طريق "قرن تركيا" وأن الأهداف التي وضعت "واقعية" و"قابلة للتطبيق" و"تتوافق مع إمكانات تركيا".